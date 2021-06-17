Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST ADANA13.3770,19BIST MANİSA1.354-0,39BIST AYDIN1.3480,16BIST ANKARA2.155-0,30BIST ANTALYA2.7643,18BIST BALIKESİR1.858-0,79BIST BURSA2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.377
|0,19
|BIST MANİSA
|1.354
|-0,39
|BIST AYDIN
|1.348
|0,16
|BIST ANKARA
|2.155
|-0,30
|BIST ANTALYA
|2.764
|3,18
|BIST BALIKESİR
|1.858
|-0,79
|BIST BURSA
|2.975
|-0,07
|BIST DENIZLI
|1.883
|-0,48
|BIST ISTANBUL
|1.528
|-0,14
|BIST IZMIR
|3.559
|-0,55
|BIST KAYSERI
|9.688
|-0,19
|BIST KOCAELI
|3.774
|-0,62
|BIST KONYA
|3.086
|-7,06
|BIST TEKIRDAĞ
|9.147
|-1,57
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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