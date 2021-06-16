Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST ADANA13.6240,32BIST MANİSA1.372-0,90BIST AYDIN1.3660,12BIST ANKARA2.162-0,76BIST ANTALYA2.714-1,44BIST BALIKESİR1.867-0,83BIST BURSA2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.624
|0,32
|BIST MANİSA
|1.372
|-0,90
|BIST AYDIN
|1.366
|0,12
|BIST ANKARA
|2.162
|-0,76
|BIST ANTALYA
|2.714
|-1,44
|BIST BALIKESİR
|1.867
|-0,83
|BIST BURSA
|2.993
|-0,60
|BIST DENIZLI
|1.896
|-0,54
|BIST ISTANBUL
|1.538
|-0,26
|BIST IZMIR
|3.598
|-0,16
|BIST KAYSERI
|9.749
|-1,35
|BIST KOCAELI
|3.810
|-0,26
|BIST KONYA
|3.333
|-6,79
|BIST TEKIRDAĞ
|9.420
|0,28
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500