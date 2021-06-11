Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir EndeksleriSon DeğeriGünlük DeğişimBIST ADANA14.2610,70BIST MANİSA1.4390,08BIST AYDIN1.364-2,28BIST ANKARA2.2240,07BIST ANTALYA2.717-1,78BIST BALIKESİR1.897-1,59BIST BURSA3.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.261
|0,70
|BIST MANİSA
|1.439
|0,08
|BIST AYDIN
|1.364
|-2,28
|BIST ANKARA
|2.224
|0,07
|BIST ANTALYA
|2.717
|-1,78
|BIST BALIKESİR
|1.897
|-1,59
|BIST BURSA
|3.068
|-0,42
|BIST DENIZLI
|1.945
|0,27
|BIST ISTANBUL
|1.561
|0,12
|BIST IZMIR
|3.692
|-0,49
|BIST KAYSERI
|10.174
|-0,21
|BIST KOCAELI
|3.898
|0,43
|BIST KONYA
|3.810
|1,31
|BIST TEKIRDAĞ
|9.648
|-0,67
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
Haber Yorumları
500