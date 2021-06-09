Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir EndeksleriSon DeğeriGünlük DeğişimBIST ADANA14.114-0,53BIST MANİSA1.457-0,04BIST AYDIN1.413-0,20BIST ANKARA2.212-0,15BIST ANTALYA2.8140,21BIST BALIKESİR1.963-1,04BIST BURSA3.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.114
|-0,53
|BIST MANİSA
|1.457
|-0,04
|BIST AYDIN
|1.413
|-0,20
|BIST ANKARA
|2.212
|-0,15
|BIST ANTALYA
|2.814
|0,21
|BIST BALIKESİR
|1.963
|-1,04
|BIST BURSA
|3.060
|0,18
|BIST DENIZLI
|1.889
|0,40
|BIST ISTANBUL
|1.557
|-0,03
|BIST IZMIR
|3.682
|0,05
|BIST KAYSERI
|10.368
|-1,03
|BIST KOCAELI
|3.893
|0,06
|BIST KONYA
|3.646
|-0,67
|BIST TEKIRDAĞ
|9.867
|-0,31
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
Haber Yorumları
500