Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST ADANA14.3021,82BIST ANKARA2.228-0,11BIST ANTALYA2.8170,24BIST BALIKESİR1.987-0,37BIST BURSA3.063-0,16BIST DENIZLI1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.302
|1,82
|BIST ANKARA
|2.228
|-0,11
|BIST ANTALYA
|2.817
|0,24
|BIST BALIKESİR
|1.987
|-0,37
|BIST BURSA
|3.063
|-0,16
|BIST DENIZLI
|1.896
|-0,30
|BIST ISTANBUL
|1.555
|-0,03
|BIST IZMIR
|3.693
|0,69
|BIST KAYSERI
|10.528
|0,01
|BIST KOCAELI
|3.878
|-0,18
|BIST KONYA
|3.666
|0,48
|BIST TEKIRDAĞ
|9.946
|-0,49
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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