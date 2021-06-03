Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST ADANA14.213-1,39BIST ANKARA2.1870,40BIST ANTALYA2.8812,16BIST BALIKESİR1.9900,80BIST BURSA3.1320,88BIST DENIZLI1.9410,39BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.213
|-1,39
|BIST ANKARA
|2.187
|0,40
|BIST ANTALYA
|2.881
|2,16
|BIST BALIKESİR
|1.990
|0,80
|BIST BURSA
|3.132
|0,88
|BIST DENIZLI
|1.941
|0,39
|BIST ISTANBUL
|1.534
|0,65
|BIST IZMIR
|3.662
|1,00
|BIST KAYSERI
|10.447
|1,67
|BIST KOCAELI
|3.912
|0,48
|BIST KONYA
|3.693
|1,12
|BIST TEKIRDAĞ
|10.025
|1,52
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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