Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST ADANA14.4102,47BIST ANKARA2.180-0,06BIST ANTALYA2.807-0,66BIST BALIKESİR1.984-0,75BIST BURSA3.0810,70BIST DENIZLI1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.410
|2,47
|BIST ANKARA
|2.180
|-0,06
|BIST ANTALYA
|2.807
|-0,66
|BIST BALIKESİR
|1.984
|-0,75
|BIST BURSA
|3.081
|0,70
|BIST DENIZLI
|1.921
|-0,24
|BIST ISTANBUL
|1.518
|-0,22
|BIST IZMIR
|3.611
|0,17
|BIST KAYSERI
|10.348
|1,52
|BIST KOCAELI
|3.857
|0,06
|BIST KONYA
|3.672
|-3,31
|BIST TEKIRDAĞ
|9.896
|-0,90
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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