Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST ADANA12.9760,72BIST ANKARA2.1790,49BIST ANTALYA2.793-2,71BIST BALIKESİR1.993-0,35BIST BURSA3.056-0,10BIST DENIZLI1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.976
|0,72
|BIST ANKARA
|2.179
|0,49
|BIST ANTALYA
|2.793
|-2,71
|BIST BALIKESİR
|1.993
|-0,35
|BIST BURSA
|3.056
|-0,10
|BIST DENIZLI
|1.934
|0,37
|BIST ISTANBUL
|1.514
|0,25
|BIST IZMIR
|3.604
|0,06
|BIST KAYSERI
|10.300
|0,46
|BIST KOCAELI
|3.853
|0,52
|BIST KONYA
|3.886
|-0,03
|BIST TEKIRDAĞ
|9.960
|-0,32
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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