Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST ADANA12.958-2,61BIST ANKARA2.166-0,18BIST ANTALYA2.7852,66BIST BALIKESİR2.010-0,16BIST BURSA3.0750,38BIST DENIZLI1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.958
|-2,61
|BIST ANKARA
|2.166
|-0,18
|BIST ANTALYA
|2.785
|2,66
|BIST BALIKESİR
|2.010
|-0,16
|BIST BURSA
|3.075
|0,38
|BIST DENIZLI
|1.946
|-1,11
|BIST ISTANBUL
|1.507
|-0,06
|BIST IZMIR
|3.615
|0,41
|BIST KAYSERI
|10.335
|-1,07
|BIST KOCAELI
|3.833
|-0,36
|BIST KONYA
|3.913
|-4,05
|BIST TEKIRDAĞ
|9.926
|-2,09
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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