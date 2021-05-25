Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST ADANA14.0121,00BIST ANKARA2.250-0,08BIST ANTALYA2.761-0,47BIST BALIKESİR2.120-0,07BIST BURSA3.1790,19BIST DENIZLI2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.012
|1,00
|BIST ANKARA
|2.250
|-0,08
|BIST ANTALYA
|2.761
|-0,47
|BIST BALIKESİR
|2.120
|-0,07
|BIST BURSA
|3.179
|0,19
|BIST DENIZLI
|2.055
|-1,91
|BIST ISTANBUL
|1.554
|-0,11
|BIST IZMIR
|3.759
|0,18
|BIST KAYSERI
|10.935
|0,44
|BIST KOCAELI
|3.993
|0,70
|BIST KONYA
|4.220
|0,10
|BIST TEKIRDAĞ
|10.739
|-0,16
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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