Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST ADANA14.2592,56BIST ANKARA2.2390,20BIST ANTALYA2.7940,12BIST BALIKESİR2.1590,42BIST BURSA3.1600,81BIST DENIZLI2.1310,15BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.259
|2,56
|BIST ANKARA
|2.239
|0,20
|BIST ANTALYA
|2.794
|0,12
|BIST BALIKESİR
|2.159
|0,42
|BIST BURSA
|3.160
|0,81
|BIST DENIZLI
|2.131
|0,15
|BIST ISTANBUL
|1.561
|0,15
|BIST IZMIR
|3.784
|0,11
|BIST KAYSERI
|11.018
|-0,71
|BIST KOCAELI
|4.015
|0,95
|BIST KONYA
|4.380
|5,78
|BIST TEKIRDAĞ
|10.749
|0,67
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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