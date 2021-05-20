Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST ADANA13.930-1,63BIST ANKARA2.223-0,92BIST ANTALYA2.7970,15BIST BALIKESİR2.151-0,91BIST BURSA3.1620,02BIST DENIZLI2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.930
|-1,63
|BIST ANKARA
|2.223
|-0,92
|BIST ANTALYA
|2.797
|0,15
|BIST BALIKESİR
|2.151
|-0,91
|BIST BURSA
|3.162
|0,02
|BIST DENIZLI
|2.124
|-0,73
|BIST ISTANBUL
|1.551
|-0,20
|BIST IZMIR
|3.781
|-0,61
|BIST KAYSERI
|10.994
|-0,89
|BIST KOCAELI
|3.981
|-1,71
|BIST KONYA
|4.171
|-2,42
|BIST TEKIRDAĞ
|10.742
|1,17
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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