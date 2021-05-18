Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST ADANA14.305-0,70BIST ANKARA2.2490,88BIST ANTALYA2.815-1,79BIST BALIKESİR2.142-0,76BIST BURSA3.1530,76BIST DENIZLI2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.305
|-0,70
|BIST ANKARA
|2.249
|0,88
|BIST ANTALYA
|2.815
|-1,79
|BIST BALIKESİR
|2.142
|-0,76
|BIST BURSA
|3.153
|0,76
|BIST DENIZLI
|2.149
|-0,93
|BIST ISTANBUL
|1.558
|0,35
|BIST IZMIR
|3.834
|0,46
|BIST KAYSERI
|11.094
|-0,70
|BIST KOCAELI
|4.032
|0,25
|BIST KONYA
|4.343
|-2,96
|BIST TEKIRDAĞ
|10.617
|-0,66
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500