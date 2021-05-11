Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST ADANA14.326-1,16BIST ANKARA2.205-0,27BIST ANTALYA2.764-2,09BIST BALIKESİR2.199-0,81BIST BURSA3.088-0,73BIST DENIZLI2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.326
|-1,16
|BIST ANKARA
|2.205
|-0,27
|BIST ANTALYA
|2.764
|-2,09
|BIST BALIKESİR
|2.199
|-0,81
|BIST BURSA
|3.088
|-0,73
|BIST DENIZLI
|2.142
|-1,31
|BIST ISTANBUL
|1.540
|-0,25
|BIST IZMIR
|3.822
|0,10
|BIST KAYSERI
|10.954
|-0,54
|BIST KOCAELI
|3.978
|-0,64
|BIST KONYA
|4.585
|-2,19
|BIST TEKIRDAĞ
|10.973
|-0,47
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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