Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA14.950-0,98BIST ANKARA2.1500,69BIST ANTALYA2.6862,50BIST BALIKESİR2.1450,14BIST BURSA3.030-0,85BIST DENIZLI2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.950
|-0,98
|BIST ANKARA
|2.150
|0,69
|BIST ANTALYA
|2.686
|2,50
|BIST BALIKESİR
|2.145
|0,14
|BIST BURSA
|3.030
|-0,85
|BIST DENIZLI
|2.268
|-0,12
|BIST ISTANBUL
|1.475
|-0,16
|BIST IZMIR
|3.693
|0,78
|BIST KAYSERI
|10.838
|-0,30
|BIST KOCAELI
|3.770
|0,19
|BIST KONYA
|4.604
|3,17
|BIST TEKIRDAĞ
|11.030
|-0,30
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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