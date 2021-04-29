Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA15.2531,21BIST ANKARA2.1491,48BIST ANTALYA2.6730,29BIST BALIKESİR2.1790,22BIST BURSA3.0790,97BIST DENIZLI2.285-4,16BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|15.253
|1,21
|BIST ANKARA
|2.149
|1,48
|BIST ANTALYA
|2.673
|0,29
|BIST BALIKESİR
|2.179
|0,22
|BIST BURSA
|3.079
|0,97
|BIST DENIZLI
|2.285
|-4,16
|BIST ISTANBUL
|1.482
|1,76
|BIST IZMIR
|3.655
|1,62
|BIST KAYSERI
|10.831
|1,96
|BIST KOCAELI
|3.765
|1,15
|BIST KONYA
|4.505
|4,28
|BIST TEKIRDAĞ
|11.168
|1,76
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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