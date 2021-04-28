Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA15.014-0,83BIST ANKARA2.136-1,51BIST ANTALYA2.6221,23BIST BALIKESİR2.203-1,98BIST BURSA3.089-1,13BIST DENIZLI2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA15.014-0,83
BIST ANKARA2.136-1,51
BIST ANTALYA2.6221,23
BIST BALIKESİR2.203-1,98
BIST BURSA3.089-1,13
BIST DENIZLI2.377-0,67
BIST ISTANBUL1.455-0,21
BIST IZMIR3.629-0,93
BIST KAYSERI10.703-1,39
BIST KOCAELI3.719-0,17
BIST KONYA4.1663,10
BIST TEKIRDAĞ11.028-0,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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