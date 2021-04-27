Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir EndeksleriSon FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA15.3976,27BIST ANKARA2.1632,23BIST ANTALYA2.6065,65BIST BALIKESİR2.2310,18BIST BURSA3.1161,36BIST DENIZLI2.3940,83BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir EndeksleriSon FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA15.3976,27
BIST ANKARA2.1632,23
BIST ANTALYA2.6065,65
BIST BALIKESİR2.2310,18
BIST BURSA3.1161,36
BIST DENIZLI2.3940,83
BIST ISTANBUL1.4651,81
BIST IZMIR3.6350,74
BIST KAYSERI10.7032,28
BIST KOCAELI3.7100,26
BIST KONYA4.0452,28
BIST TEKIRDAĞ10.9692,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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