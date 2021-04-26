Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA13.9671,89BIST ANKARA2.0951,49BIST ANTALYA2.4497,77BIST BALIKESİR2.2654,66BIST BURSA3.0462,44BIST DENIZLI2.3303,63BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.967
|1,89
|BIST ANKARA
|2.095
|1,49
|BIST ANTALYA
|2.449
|7,77
|BIST BALIKESİR
|2.265
|4,66
|BIST BURSA
|3.046
|2,44
|BIST DENIZLI
|2.330
|3,63
|BIST ISTANBUL
|1.431
|1,43
|BIST IZMIR
|3.576
|2,62
|BIST KAYSERI
|10.465
|2,94
|BIST KOCAELI
|3.677
|1,86
|BIST KONYA
|3.943
|3,85
|BIST TEKIRDAĞ
|10.582
|3,40
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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