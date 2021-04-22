Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA13.6990,27BIST ANKARA2.0470,74BIST ANTALYA2.1812,37BIST BALIKESİR2.1303,78BIST BURSA2.9590,82BIST DENIZLI2.2122,83BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA13.6990,27
BIST ANKARA2.0470,74
BIST ANTALYA2.1812,37
BIST BALIKESİR2.1303,78
BIST BURSA2.9590,82
BIST DENIZLI2.2122,83
BIST ISTANBUL1.3950,37
BIST IZMIR3.4661,20
BIST KAYSERI9.995-0,14
BIST KOCAELI3.6041,41
BIST KONYA3.889-0,60
BIST TEKIRDAĞ10.1732,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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