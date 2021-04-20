Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA13.475-1,32BIST ANKARA2.116-2,00BIST ANTALYA2.246-3,71BIST BALIKESİR2.155-4,33BIST BURSA3.092-1,00BIST DENIZLI2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.475
|-1,32
|BIST ANKARA
|2.116
|-2,00
|BIST ANTALYA
|2.246
|-3,71
|BIST BALIKESİR
|2.155
|-4,33
|BIST BURSA
|3.092
|-1,00
|BIST DENIZLI
|2.330
|-3,43
|BIST ISTANBUL
|1.440
|-1,24
|BIST IZMIR
|3.577
|-2,13
|BIST KAYSERI
|10.646
|-0,93
|BIST KOCAELI
|3.737
|-0,64
|BIST KONYA
|4.062
|-2,31
|BIST TEKIRDAĞ
|10.508
|-1,14
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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