Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA13.9830,16BIST ANKARA2.179-0,57BIST ANTALYA2.414-2,98BIST BALIKESİR2.3710,18BIST BURSA3.200-1,78BIST DENIZLI2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.983
|0,16
|BIST ANKARA
|2.179
|-0,57
|BIST ANTALYA
|2.414
|-2,98
|BIST BALIKESİR
|2.371
|0,18
|BIST BURSA
|3.200
|-1,78
|BIST DENIZLI
|2.522
|-3,30
|BIST ISTANBUL
|1.474
|-0,94
|BIST IZMIR
|3.726
|0,23
|BIST KAYSERI
|10.825
|-1,31
|BIST KOCAELI
|3.815
|-2,01
|BIST KONYA
|4.277
|-1,95
|BIST TEKIRDAĞ
|11.024
|-0,85
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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