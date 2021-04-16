Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA14.0740,34BIST ANKARA2.1870,18BIST ANTALYA2.499-0,49BIST BALIKESİR2.3672,07BIST BURSA3.2610,43BIST DENIZLI2.6310,52BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.074
|0,34
|BIST ANKARA
|2.187
|0,18
|BIST ANTALYA
|2.499
|-0,49
|BIST BALIKESİR
|2.367
|2,07
|BIST BURSA
|3.261
|0,43
|BIST DENIZLI
|2.631
|0,52
|BIST ISTANBUL
|1.495
|0,34
|BIST IZMIR
|3.736
|-0,08
|BIST KAYSERI
|10.972
|-0,06
|BIST KOCAELI
|3.905
|1,33
|BIST KONYA
|4.369
|0,55
|BIST TEKIRDAĞ
|11.255
|1,90
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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