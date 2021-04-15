Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA14.6081,69BIST ANKARA2.187-1,34BIST ANTALYA2.524-2,44BIST BALIKESİR2.3560,36BIST BURSA3.262-0,79BIST DENIZLI2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.608
|1,69
|BIST ANKARA
|2.187
|-1,34
|BIST ANTALYA
|2.524
|-2,44
|BIST BALIKESİR
|2.356
|0,36
|BIST BURSA
|3.262
|-0,79
|BIST DENIZLI
|2.660
|-1,58
|BIST ISTANBUL
|1.496
|-0,37
|BIST IZMIR
|3.738
|-0,10
|BIST KAYSERI
|11.083
|-0,78
|BIST KOCAELI
|3.882
|-0,70
|BIST KONYA
|4.411
|-3,61
|BIST TEKIRDAĞ
|11.220
|-0,47
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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