Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA12.962-1,86BIST ANKARA2.146-1,10BIST ANTALYA2.420-4,98BIST BALIKESİR2.290-2,08BIST BURSA3.225-3,97BIST DENIZLI2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.962
|-1,86
|BIST ANKARA
|2.146
|-1,10
|BIST ANTALYA
|2.420
|-4,98
|BIST BALIKESİR
|2.290
|-2,08
|BIST BURSA
|3.225
|-3,97
|BIST DENIZLI
|2.592
|-4,50
|BIST ISTANBUL
|1.463
|-1,84
|BIST IZMIR
|3.606
|-2,46
|BIST KAYSERI
|10.683
|-3,84
|BIST KOCAELI
|3.779
|-2,21
|BIST KONYA
|4.248
|-3,37
|BIST TEKIRDAĞ
|11.247
|-2,92
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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