Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA13.558-0,81BIST ANKARA2.204-1,24BIST ANTALYA2.616-3,29BIST BALIKESİR2.4064,18BIST BURSA3.4000,02BIST DENIZLI2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA13.558-0,81
BIST ANKARA2.204-1,24
BIST ANTALYA2.616-3,29
BIST BALIKESİR2.4064,18
BIST BURSA3.4000,02
BIST DENIZLI2.740-1,36
BIST ISTANBUL1.509-0,88
BIST IZMIR3.767-0,04
BIST KAYSERI11.071-1,62
BIST KOCAELI3.911-1,43
BIST KONYA4.2350,42
BIST TEKIRDAĞ11.6513,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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