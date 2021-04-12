Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA13.558-0,81BIST ANKARA2.204-1,24BIST ANTALYA2.616-3,29BIST BALIKESİR2.4064,18BIST BURSA3.4000,02BIST DENIZLI2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.558
|-0,81
|BIST ANKARA
|2.204
|-1,24
|BIST ANTALYA
|2.616
|-3,29
|BIST BALIKESİR
|2.406
|4,18
|BIST BURSA
|3.400
|0,02
|BIST DENIZLI
|2.740
|-1,36
|BIST ISTANBUL
|1.509
|-0,88
|BIST IZMIR
|3.767
|-0,04
|BIST KAYSERI
|11.071
|-1,62
|BIST KOCAELI
|3.911
|-1,43
|BIST KONYA
|4.235
|0,42
|BIST TEKIRDAĞ
|11.651
|3,87
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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