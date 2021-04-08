Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA14.0000,24BIST ANKARA2.268-0,63BIST ANTALYA2.870-0,28BIST BALIKESİR2.3760,56BIST BURSA3.4750,55BIST DENIZLI2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.000
|0,24
|BIST ANKARA
|2.268
|-0,63
|BIST ANTALYA
|2.870
|-0,28
|BIST BALIKESİR
|2.376
|0,56
|BIST BURSA
|3.475
|0,55
|BIST DENIZLI
|2.894
|0,75
|BIST ISTANBUL
|1.560
|0,40
|BIST IZMIR
|3.826
|0,28
|BIST KAYSERI
|11.558
|0,69
|BIST KOCAELI
|4.084
|0,51
|BIST KONYA
|4.154
|-1,02
|BIST TEKIRDAĞ
|11.553
|0,02
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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