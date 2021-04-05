Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA14.5921,17BIST ANKARA2.3481,14BIST ANTALYA2.956-0,84BIST BALIKESİR2.3983,81BIST BURSA3.524-0,11BIST DENIZLI2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.592
|1,17
|BIST ANKARA
|2.348
|1,14
|BIST ANTALYA
|2.956
|-0,84
|BIST BALIKESİR
|2.398
|3,81
|BIST BURSA
|3.524
|-0,11
|BIST DENIZLI
|2.997
|-0,05
|BIST ISTANBUL
|1.569
|0,17
|BIST IZMIR
|3.930
|1,26
|BIST KAYSERI
|11.146
|2,13
|BIST KOCAELI
|4.129
|0,83
|BIST KONYA
|4.421
|-0,30
|BIST TEKIRDAĞ
|12.087
|0,07
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
Kullanıcı Adı
500