Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA14.3623,66BIST ANKARA2.2701,66BIST ANTALYA2.8940,91BIST BALIKESİR2.2401,52BIST BURSA3.4871,81BIST DENIZLI2.9792,29BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.362
|3,66
|BIST ANKARA
|2.270
|1,66
|BIST ANTALYA
|2.894
|0,91
|BIST BALIKESİR
|2.240
|1,52
|BIST BURSA
|3.487
|1,81
|BIST DENIZLI
|2.979
|2,29
|BIST ISTANBUL
|1.553
|1,78
|BIST IZMIR
|3.819
|2,07
|BIST KAYSERI
|10.592
|1,38
|BIST KOCAELI
|4.057
|2,16
|BIST KONYA
|4.287
|1,12
|BIST TEKIRDAĞ
|11.592
|0,47
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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