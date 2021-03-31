Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir EndeksleriSon FiyatGünlük Değişim (%)BIST ADANA14.0412,77BIST ANKARA2.2440,72BIST ANTALYA2.8830,04BIST BALIKESİR2.1951,54BIST BURSA3.4700,26BIST DENIZLI2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir EndeksleriSon FiyatGünlük Değişim (%)
BIST ADANA14.0412,77
BIST ANKARA2.2440,72
BIST ANTALYA2.8830,04
BIST BALIKESİR2.1951,54
BIST BURSA3.4700,26
BIST DENIZLI2.8910,02
BIST ISTANBUL1.531-0,04
BIST IZMIR3.7451,40
BIST KAYSERI10.5010,42
BIST KOCAELI4.0140,94
BIST KONYA4.0540,65
BIST TEKIRDAĞ11.5710,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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