Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir EndeksleriSon FiyatGünlük Değişim (%)BIST ADANA14.0412,77BIST ANKARA2.2440,72BIST ANTALYA2.8830,04BIST BALIKESİR2.1951,54BIST BURSA3.4700,26BIST DENIZLI2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyat
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|14.041
|2,77
|BIST ANKARA
|2.244
|0,72
|BIST ANTALYA
|2.883
|0,04
|BIST BALIKESİR
|2.195
|1,54
|BIST BURSA
|3.470
|0,26
|BIST DENIZLI
|2.891
|0,02
|BIST ISTANBUL
|1.531
|-0,04
|BIST IZMIR
|3.745
|1,40
|BIST KAYSERI
|10.501
|0,42
|BIST KOCAELI
|4.014
|0,94
|BIST KONYA
|4.054
|0,65
|BIST TEKIRDAĞ
|11.571
|0,35
Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu
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