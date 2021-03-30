Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA13.547-0,21BIST ANKARA2.216-1,03BIST ANTALYA2.826-2,11BIST BALIKESİR2.193-0,99BIST BURSA3.4121,15BIST DENIZLI2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.547
|-0,21
|BIST ANKARA
|2.216
|-1,03
|BIST ANTALYA
|2.826
|-2,11
|BIST BALIKESİR
|2.193
|-0,99
|BIST BURSA
|3.412
|1,15
|BIST DENIZLI
|2.882
|-0,88
|BIST ISTANBUL
|1.522
|-0,72
|BIST IZMIR
|3.675
|-0,88
|BIST KAYSERI
|10.201
|-1,69
|BIST KOCAELI
|3.951
|0,16
|BIST KONYA
|3.978
|2,85
|BIST TEKIRDAĞ
|11.644
|1,82
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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