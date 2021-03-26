Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA13.574-1,43BIST ANKARA2.215-0,26BIST ANTALYA2.812-0,64BIST BALIKESİR2.215-0,39BIST BURSA3.387-0,81BIST DENIZLI2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.574
|-1,43
|BIST ANKARA
|2.215
|-0,26
|BIST ANTALYA
|2.812
|-0,64
|BIST BALIKESİR
|2.215
|-0,39
|BIST BURSA
|3.387
|-0,81
|BIST DENIZLI
|2.871
|-0,61
|BIST ISTANBUL
|1.538
|-0,38
|BIST IZMIR
|3.663
|-2,16
|BIST KAYSERI
|10.289
|-1,11
|BIST KOCAELI
|4.015
|-0,87
|BIST KONYA
|3.877
|2,12
|BIST TEKIRDAĞ
|11.362
|1,11
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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