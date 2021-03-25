Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA14.3330,23BIST ANKARA2.2570,00BIST ANTALYA2.845-1,03BIST BALIKESİR2.262-0,55BIST BURSA3.490-0,09BIST DENIZLI2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.333
|0,23
|BIST ANKARA
|2.257
|0,00
|BIST ANTALYA
|2.845
|-1,03
|BIST BALIKESİR
|2.262
|-0,55
|BIST BURSA
|3.490
|-0,09
|BIST DENIZLI
|2.942
|-1,00
|BIST ISTANBUL
|1.564
|0,46
|BIST IZMIR
|3.783
|0,57
|BIST KAYSERI
|10.563
|0,91
|BIST KOCAELI
|4.098
|0,59
|BIST KONYA
|3.884
|0,42
|BIST TEKIRDAĞ
|11.375
|-0,13
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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