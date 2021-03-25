Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA14.3330,23BIST ANKARA2.2570,00BIST ANTALYA2.845-1,03BIST BALIKESİR2.262-0,55BIST BURSA3.490-0,09BIST DENIZLI2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA14.3330,23
BIST ANKARA2.2570,00
BIST ANTALYA2.845-1,03
BIST BALIKESİR2.262-0,55
BIST BURSA3.490-0,09
BIST DENIZLI2.942-1,00
BIST ISTANBUL1.5640,46
BIST IZMIR3.7830,57
BIST KAYSERI10.5630,91
BIST KOCAELI4.0980,59
BIST KONYA3.8840,42
BIST TEKIRDAĞ11.375-0,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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