Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
23.03.2021 13:37 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:46
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA12.8286,45BIST ANKARA2.1730,45BIST ANTALYA2.690-0,59BIST BALIKESİR2.125-0,69BIST BURSA3.268-1,80BIST DENIZLI2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.828
|6,45
|BIST ANKARA
|2.173
|0,45
|BIST ANTALYA
|2.690
|-0,59
|BIST BALIKESİR
|2.125
|-0,69
|BIST BURSA
|3.268
|-1,80
|BIST DENIZLI
|2.765
|-1,72
|BIST ISTANBUL
|1.478
|-0,78
|BIST IZMIR
|3.532
|1,24
|BIST KAYSERI
|9.906
|-1,50
|BIST KOCAELI
|3.928
|0,65
|BIST KONYA
|3.644
|0,07
|BIST TEKIRDAĞ
|10.631
|1,28
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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