Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

19.03.2021 13:17 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:21
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA13.137-0,44BIST ANKARA2.419-0,87BIST ANTALYA3.0160,35BIST BALIKESİR2.338-1,00BIST BURSA3.714-0,65BIST DENIZLI3.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA13.137-0,44
BIST ANKARA2.419-0,87
BIST ANTALYA3.0160,35
BIST BALIKESİR2.338-1,00
BIST BURSA3.714-0,65
BIST DENIZLI3.136-4,68
BIST ISTANBUL1.677-0,38
BIST IZMIR3.868-0,90
BIST KAYSERI11.113-0,79
BIST KOCAELI4.2700,17
BIST KONYA4.061-0,45
BIST TEKIRDAĞ11.7682,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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