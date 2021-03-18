Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
18.03.2021 13:47 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:23
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA13.493-0,52BIST ANKARA2.4500,64BIST ANTALYA3.030-0,26BIST BALIKESİR2.410-0,74BIST BURSA3.771-1,48BIST DENIZLI3.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.493
|-0,52
|BIST ANKARA
|2.450
|0,64
|BIST ANTALYA
|3.030
|-0,26
|BIST BALIKESİR
|2.410
|-0,74
|BIST BURSA
|3.771
|-1,48
|BIST DENIZLI
|3.348
|1,58
|BIST ISTANBUL
|1.693
|-0,58
|BIST IZMIR
|3.921
|0,50
|BIST KAYSERI
|11.135
|1,58
|BIST KOCAELI
|4.320
|-1,61
|BIST KONYA
|4.184
|1,21
|BIST TEKIRDAĞ
|11.801
|-0,23
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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