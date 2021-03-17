Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
17.03.2021 13:25 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:50
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA13.3931,07BIST ANKARA2.4710,87BIST ANTALYA3.061-0,07BIST BALIKESİR2.478-0,53BIST BURSA3.9452,10BIST DENIZLI3.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.393
|1,07
|BIST ANKARA
|2.471
|0,87
|BIST ANTALYA
|3.061
|-0,07
|BIST BALIKESİR
|2.478
|-0,53
|BIST BURSA
|3.945
|2,10
|BIST DENIZLI
|3.406
|-0,31
|BIST ISTANBUL
|1.729
|0,91
|BIST IZMIR
|3.966
|0,02
|BIST KAYSERI
|11.094
|1,09
|BIST KOCAELI
|4.457
|2,89
|BIST KONYA
|4.218
|-0,32
|BIST TEKIRDAĞ
|12.099
|0,31
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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