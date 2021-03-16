Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
16.03.2021 13:39 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:03
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA13.6190,08BIST ANKARA2.4561,00BIST ANTALYA3.0361,14BIST BALIKESİR2.5191,49BIST BURSA3.8140,45BIST DENIZLI3.4077,49BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.619
|0,08
|BIST ANKARA
|2.456
|1,00
|BIST ANTALYA
|3.036
|1,14
|BIST BALIKESİR
|2.519
|1,49
|BIST BURSA
|3.814
|0,45
|BIST DENIZLI
|3.407
|7,49
|BIST ISTANBUL
|1.706
|-0,05
|BIST IZMIR
|3.996
|0,87
|BIST KAYSERI
|11.050
|0,29
|BIST KOCAELI
|4.248
|1,26
|BIST KONYA
|4.239
|-0,50
|BIST TEKIRDAĞ
|12.097
|0,58
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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