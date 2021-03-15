Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
15.03.2021 13:19 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:24
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA13.9212,65BIST ANKARA2.4501,38BIST ANTALYA3.062-0,48BIST BALIKESİR2.490-1,45BIST BURSA3.831-0,02BIST DENIZLI3.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.921
|2,65
|BIST ANKARA
|2.450
|1,38
|BIST ANTALYA
|3.062
|-0,48
|BIST BALIKESİR
|2.490
|-1,45
|BIST BURSA
|3.831
|-0,02
|BIST DENIZLI
|3.193
|1,07
|BIST ISTANBUL
|1.712
|0,35
|BIST IZMIR
|3.981
|0,85
|BIST KAYSERI
|11.109
|0,55
|BIST KOCAELI
|4.177
|1,35
|BIST KONYA
|4.334
|0,93
|BIST TEKIRDAĞ
|12.077
|0,98
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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