Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
11.03.2021 13:27 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:45
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA14.6094,95BIST ANKARA2.4340,60BIST ANTALYA2.994-1,27BIST BALIKESİR2.5580,23BIST BURSA3.8871,60BIST DENIZLI3.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.609
|4,95
|BIST ANKARA
|2.434
|0,60
|BIST ANTALYA
|2.994
|-1,27
|BIST BALIKESİR
|2.558
|0,23
|BIST BURSA
|3.887
|1,60
|BIST DENIZLI
|3.179
|-0,80
|BIST ISTANBUL
|1.726
|0,43
|BIST IZMIR
|4.039
|0,35
|BIST KAYSERI
|11.362
|0,68
|BIST KOCAELI
|4.153
|1,49
|BIST KONYA
|4.376
|1,20
|BIST TEKIRDAĞ
|12.260
|-0,47
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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