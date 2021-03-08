Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
08.03.2021 13:31 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:35
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA11.821-0,46BIST ANKARA2.398-0,03BIST ANTALYA3.0670,48BIST BALIKESİR2.6260,73BIST BURSA3.851-0,08BIST DENIZLI3.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|11.821
|-0,46
|BIST ANKARA
|2.398
|-0,03
|BIST ANTALYA
|3.067
|0,48
|BIST BALIKESİR
|2.626
|0,73
|BIST BURSA
|3.851
|-0,08
|BIST DENIZLI
|3.298
|2,46
|BIST ISTANBUL
|1.696
|0,07
|BIST IZMIR
|4.004
|1,73
|BIST KAYSERI
|11.400
|1,90
|BIST KOCAELI
|4.064
|1,29
|BIST KONYA
|4.261
|-1,96
|BIST TEKIRDAĞ
|12.133
|-2,34
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500