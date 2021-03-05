Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
05.03.2021 13:39 | Son Güncelleme: 05.03.2021 13:42
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA11.829-1,66BIST ANKARA2.3930,10BIST ANTALYA3.0501,46BIST BALIKESİR2.5490,59BIST BURSA3.8470,55BIST DENIZLI3.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|11.829
|-1,66
|BIST ANKARA
|2.393
|0,10
|BIST ANTALYA
|3.050
|1,46
|BIST BALIKESİR
|2.549
|0,59
|BIST BURSA
|3.847
|0,55
|BIST DENIZLI
|3.213
|-0,54
|BIST ISTANBUL
|1.690
|0,18
|BIST IZMIR
|3.910
|0,26
|BIST KAYSERI
|10.994
|-0,14
|BIST KOCAELI
|4.014
|0,12
|BIST KONYA
|4.343
|-0,77
|BIST TEKIRDAĞ
|12.434
|-0,75
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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