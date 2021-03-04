Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
04.03.2021 13:33 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:37
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA11.617-1,70BIST ANKARA2.385-0,12BIST ANTALYA3.011-0,03BIST BALIKESİR2.5422,10BIST BURSA3.820-1,09BIST DENIZLI3.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|11.617
|-1,70
|BIST ANKARA
|2.385
|-0,12
|BIST ANTALYA
|3.011
|-0,03
|BIST BALIKESİR
|2.542
|2,10
|BIST BURSA
|3.820
|-1,09
|BIST DENIZLI
|3.164
|-1,17
|BIST ISTANBUL
|1.686
|0,23
|BIST IZMIR
|3.880
|0,72
|BIST KAYSERI
|10.958
|-2,18
|BIST KOCAELI
|4.007
|-1,46
|BIST KONYA
|4.408
|-0,56
|BIST TEKIRDAĞ
|12.249
|-1,22
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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