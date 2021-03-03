Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
03.03.2021 13:31 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:31
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA11.8071,11BIST ANKARA2.4141,57BIST ANTALYA3.0852,04BIST BALIKESİR2.5130,93BIST BURSA3.9241,51BIST DENIZLI3.2430,33BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|11.807
|1,11
|BIST ANKARA
|2.414
|1,57
|BIST ANTALYA
|3.085
|2,04
|BIST BALIKESİR
|2.513
|0,93
|BIST BURSA
|3.924
|1,51
|BIST DENIZLI
|3.243
|0,33
|BIST ISTANBUL
|1.695
|1,10
|BIST IZMIR
|3.895
|1,22
|BIST KAYSERI
|11.210
|-0,02
|BIST KOCAELI
|4.127
|-0,07
|BIST KONYA
|4.533
|5,56
|BIST TEKIRDAĞ
|12.389
|1,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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