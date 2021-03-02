Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
02.03.2021 13:29 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:32
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA11.885-2,07BIST ANKARA2.387-0,82BIST ANTALYA3.0212,45BIST BALIKESİR2.502-1,26BIST BURSA3.8180,62BIST DENIZLI3.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|11.885
|-2,07
|BIST ANKARA
|2.387
|-0,82
|BIST ANTALYA
|3.021
|2,45
|BIST BALIKESİR
|2.502
|-1,26
|BIST BURSA
|3.818
|0,62
|BIST DENIZLI
|3.230
|0,94
|BIST ISTANBUL
|1.675
|0,29
|BIST IZMIR
|3.853
|-0,97
|BIST KAYSERI
|10.915
|0,40
|BIST KOCAELI
|4.157
|0,70
|BIST KONYA
|4.308
|1,08
|BIST TEKIRDAĞ
|12.252
|-0,69
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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