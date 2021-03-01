Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
01.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:45
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA12.1710,48BIST ANKARA2.3751,95BIST ANTALYA2.8993,51BIST BALIKESİR2.5062,20BIST BURSA3.7183,65BIST DENIZLI3.1350,48BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.171
|0,48
|BIST ANKARA
|2.375
|1,95
|BIST ANTALYA
|2.899
|3,51
|BIST BALIKESİR
|2.506
|2,20
|BIST BURSA
|3.718
|3,65
|BIST DENIZLI
|3.135
|0,48
|BIST ISTANBUL
|1.647
|2,50
|BIST IZMIR
|3.836
|2,63
|BIST KAYSERI
|10.572
|3,30
|BIST KOCAELI
|4.026
|4,20
|BIST KONYA
|4.292
|5,05
|BIST TEKIRDAĞ
|12.069
|2,99
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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