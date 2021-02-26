Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
26.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:40
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA12.247-1,66BIST ANKARA2.328-0,57BIST ANTALYA2.694-0,37BIST BALIKESİR2.387-2,12BIST BURSA3.621-1,14BIST DENIZLI3.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.247
|-1,66
|BIST ANKARA
|2.328
|-0,57
|BIST ANTALYA
|2.694
|-0,37
|BIST BALIKESİR
|2.387
|-2,12
|BIST BURSA
|3.621
|-1,14
|BIST DENIZLI
|3.076
|-2,63
|BIST ISTANBUL
|1.605
|-1,25
|BIST IZMIR
|3.682
|-0,92
|BIST KAYSERI
|10.162
|-3,05
|BIST KOCAELI
|3.902
|-0,15
|BIST KONYA
|3.995
|1,72
|BIST TEKIRDAĞ
|11.726
|-2,03
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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