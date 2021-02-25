Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
25.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:40
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA12.8497,70BIST ANKARA2.3760,16BIST ANTALYA2.7600,40BIST BALIKESİR2.5060,68BIST BURSA3.7610,12BIST DENIZLI3.360-1,90BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.849
|7,70
|BIST ANKARA
|2.376
|0,16
|BIST ANTALYA
|2.760
|0,40
|BIST BALIKESİR
|2.506
|0,68
|BIST BURSA
|3.761
|0,12
|BIST DENIZLI
|3.360
|-1,90
|BIST ISTANBUL
|1.629
|0,66
|BIST IZMIR
|3.820
|2,00
|BIST KAYSERI
|10.490
|1,36
|BIST KOCAELI
|3.962
|-0,51
|BIST KONYA
|4.057
|-0,16
|BIST TEKIRDAĞ
|11.912
|-0,15
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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