Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
24.02.2021 13:39 | Son Güncelleme: 24.02.2021 13:43
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA11.6206,27BIST ANKARA2.4190,91BIST ANTALYA2.7804,16BIST BALIKESİR2.6140,12BIST BURSA3.823-2,10BIST DENIZLI3.4894,19BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|11.620
|6,27
|BIST ANKARA
|2.419
|0,91
|BIST ANTALYA
|2.780
|4,16
|BIST BALIKESİR
|2.614
|0,12
|BIST BURSA
|3.823
|-2,10
|BIST DENIZLI
|3.489
|4,19
|BIST ISTANBUL
|1.663
|-0,18
|BIST IZMIR
|3.846
|-0,28
|BIST KAYSERI
|10.664
|-0,34
|BIST KOCAELI
|4.056
|-0,47
|BIST KONYA
|4.207
|-0,01
|BIST TEKIRDAĞ
|12.337
|-1,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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