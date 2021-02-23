Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
23.02.2021 13:45 | Son Güncelleme: 23.02.2021 13:45
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA10.946-9,24BIST ANKARA2.429-1,84BIST ANTALYA2.720-3,03BIST BALIKESİR2.638-2,75BIST BURSA3.952-3,04BIST DENIZLI3.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|10.946
|-9,24
|BIST ANKARA
|2.429
|-1,84
|BIST ANTALYA
|2.720
|-3,03
|BIST BALIKESİR
|2.638
|-2,75
|BIST BURSA
|3.952
|-3,04
|BIST DENIZLI
|3.295
|-3,73
|BIST ISTANBUL
|1.672
|-1,56
|BIST IZMIR
|3.859
|-0,94
|BIST KAYSERI
|10.882
|-2,27
|BIST KOCAELI
|4.163
|-1,25
|BIST KONYA
|4.352
|-2,75
|BIST TEKIRDAĞ
|12.827
|-2,47
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500